La Diócesis de Santa Marta cuenta con 65 nuevos catequistas que culminaron su proceso de formación/ Diócesis de Santa Marta.

Santa Marta

La Diócesis de Santa Marta cuenta con 65 nuevos catequistas que culminaron su proceso de formación en la Escuela Parroquial de Catequistas (ESPAC), iniciativa orientada a fortalecer la preparación de hombres y mujeres comprometidos con el acompañamiento de los procesos de fe en las comunidades parroquiales.

La ceremonia de graduación se realizó en el Santuario Diocesano Mariano Nuestra Señora de Fátima, con la participación de estudiantes provenientes de ocho comunidades parroquiales de la jurisdicción eclesiástica.

La Eucaristía fue presidida por Monseñor José Mario Bacci Trespalacios, Obispo de Santa Marta, quien durante su homilía reflexionó sobre el sentido de la formación cristiana y la responsabilidad que adquieren quienes reciben el encargo de acompañar a otros creyentes en su camino de fe.

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“A más formación, más humildad, más último lugar, más servicio”, expresó Monseñor José Mario Bacci, al exhortar a los nuevos catequistas a hacer de su preparación una oportunidad para fortalecer su compromiso con la Iglesia y sus comunidades.