Adultos mayores participaron en jornadas recreativas y de integración en Neiva

Neiva

Más de 3.000 adultos mayores de Neiva serán beneficiados con una programación especial de actividades recreativas, culturales y de integración, organizada por la Administración Municipal. La iniciativa, liderada por la Secretaría de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, contempla cinco encuentros para brindar espacios de esparcimiento y participación a esta población.

Clara Eugenia Peña, de la administración local, comento que “la programación se desarrolló en el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, una fecha que busca reconocer el papel que han desempeñado en las familias y la sociedad. Sin embargo, esta conmemoración también pone sobre la mesa una realidad que preocupa en la capital huilense, las condiciones de abandono y desprotección que enfrentan algunos adultos mayores”.

En sectores de las comunas 8, 9 y 10 de Neiva, se evidencian casos de personas de avanzada edad que permanecen en parques, avenidas y hasta centros asistenciales, en ocasiones sin el acompañamiento de sus familiares. Una situación que requiere mayor atención de las autoridades y de la ciudadanía, teniendo en cuenta las dificultades que enfrenta esta población cuando no cuenta con una red de apoyo.

Con estas cinco jornadas, se busca fortalecer los espacios de encuentro, promover el envejecimiento activo y mejorar las condiciones de bienestar físico y emocional de los participantes. Además de las actividades recreativas, se pretende recordar que los adultos mayores tienen derecho a una vida digna, al respeto y a recibir atención, cuidado y acompañamiento durante esta etapa de sus vidas.