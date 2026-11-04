Comenzó la intervención de la malla vial en una de las zonas más afectadas de Bucaramanga. Fotos: Caracol Radio.

Bucaramanga

La comunidad en el barrio El Prado en Bucaramanga desde hace varios meses venía denunciado el abandono y el mal estado de la malla vial en la calle 36 con carrera 34, uno de los sectores más transcurridos de esta zona y que tenía enormes cráteres.

Fidel Moreno, uno de los vecino de la zona, indicó que “después de casi 2 años de tener esta vía llena de huecos, al fin llegaron hacer el alcantarillado y después pavimentar la vía de nuevo”.

Agregó que en reiteradas ocasiones se le hizo el llamado a la alcaldía de Bucaramanga para que iniciara las obras de intervención sobre este corredor vial pues se generaban accidentes de tránsito de manera constante.

“Eso se le pidió hace rato a la alcaldía, pero nunca prestaban atención, no venían para nada, como ellos por aquí no transitan, no es vía principal para ellos. Por aquí no vienen”, agregó Moreno.

Los vecinos de la zona esperan que la vía esté lista a comienzos del 2027 y se pueda mejorar la movilidad por esta zona.