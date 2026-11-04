Ibagué

Habitantes de Planadas, Tolima realizaron velatón en rechazó al atentado terrorista que dejó 4 personas muertas y 18 heridas. El pueblo unido se reunió en el Parque de los Fundadores para elevar oraciones de protección para este municipio y a rechazar los actos terroristas que afectaron directamente a la población civil.

Con velas encendidas y camisetas blancas pidieron que cesen los actos terroristas atribuidos al frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc. Además, pidieron apoyo del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis que en materia de seguridad vive el sur del departamento.

En diálogo con Caracol Radio, José Perdomo, líder social del municipio de Planadas, Tolima, aseguró que el municipio trata de recuperarse de este atentado, pero que hay temor, angustia y zozobra por parte de la población.

“Se ha generado un temor, a las 9 de la noche las calles están solas, es un pueblo fantasma. Aquí nunca había pasado un atentado como este, la magnitud de activar una volqueta con cilindros y contra la población civil”, dijo José Perdomo.

Por otra parte, dijo que antes Planadas era conocido por los actores armados, “Cuando se hablaba del municipio, se hablaba de donde crearon las Farc, después de la firma de los acuerdos de paz vino un ambiente de tranquilidad y paz, eso nos dio la oportunidad de posicionarnos con el café, así nos conocen como el municipio con el mejor café del mundo”.

Además, resaltó que Planadas necesita inversión social para generar desarrollo, vías terciarias, fortalecimiento de la seguridad y mejorar las redes de telecomunicaciones.

“Al pueblo planaduno decirle que somos gente buena, capaz, con visión, que siempre queremos salir adelante en medio de las dificultades, no es fácil, pero vamos a seguir luchando todos”, puntualizó.

Fortalecen la seguridad en Planadas, Tolima

El Ejército Nacional reforzó la presencia militar en el municipio de Planadas con más de 160 soldados y unidades élite especializadas con capacidades para operaciones urbanas, desactivación de explosivos y atención de emergencias.

Uno de los procedimientos realizado por el Grupo MARTE, fue la destrucción controlada de un cilindro bomba que había quedado sin detonar tras el ataque terrorista.

En el atentado del pasado domingo primero de noviembre en el municipio de Planadas murieron Juliana Olaya, una joven deportista de esta población, Joseph Sánchez y su hija de 2 meses de nacida y finalmente joven empresario Duver Forero.

La red hospitalaria sigue en alerta roja en el departamento por lo que se instaló un hospital de campaña para la atención de la población por la afectación del 80% de la infraestructura del centro asistencial.