Trump dice que acepta los resultados y espera llegar a acuerdos con los demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este martes la derrota republicana en las elecciones de medio mandato y dijo que su nombre no estaba en las papeletas porque, si lo hubiera estado, el Partido Republicano hubiese “arrasado”, según escribió en una publicación de Truth Social.

Durante toda la campaña el presidente planteó a los votantes estas elecciones legislativas como un plebiscito hacia su figura, afirmando en numerosas ocasiones que actuaran como si su nombre estuviera en las papeletas.

Los demócratas han arrebatado la Cámara de Representantes a los republicanos, según las proyecciones de los principales medios de comunicación, y avanzan en la carrera al Senado con una sorpresiva victoria en Carolina del Sur, donde esperaban ganar.

El presidente había acudido en dos ocasiones durante la recta final de la campaña a Carolina del Sur para apoyar a la candidata Darline Graham, la hermana del fallecido senador Lindsey Graham

Una encuesta a pie de urna realizada este martes por la cadena NBC muestra que el 43 % de los votantes ven en los comicios una oportunidad para expresar su oposición contra el presidente quien obtuvo en este estudio una desaprobación del 62 %.

Durante toda la campaña el presidente planteó a los votantes estas elecciones legislativas como un plebiscito hacia su figura, afirmando en numerosas ocasiones que actuaran como si su nombre estuviera en las papeletas.