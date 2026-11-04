Golpe contra la minería ilegal en Tolima deja 12 excavadoras destruidas y millonarias afectaciones

Una operación conjunta de la Fuerza Pública contra la minería ilegal en el municipio de Ataco, al sur del Tolima, dejó como resultado la destrucción de 12 excavadoras y 10 cambuches utilizados para la extracción ilícita de oro en esta zona del departamento.

El anuncio lo hizo la gobernadora Adriana Magali Matiz, quien aseguró que las estructuras intervenidas hacían parte de una cadena de explotación que generaba cerca de 3.087 millones de pesos mensuales en oro ilegal.

Las actividades se desarrollaron en el marco de la operación PIJAOS X, en jurisdicción del corregimiento de Santiago Pérez, cerca de la ribera del río Saldaña. En las acciones participaron unidades de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que intervinieron tres unidades de producción minera ilegal.

“¡CONTRA LA MINERÍA ILEGAL, TODA LA FUERZA DEL ESTADO! En Ataco, la operación PIJAOS X golpeó con contundencia las estructuras criminales. En una acción coordinada entre la @PoliciaColombia , el @COL_EJERCITO y la @FuerzaAereaCol , fueron destruidas 12excavadoras y 10 cambuches, afectando tres unidades de producción minera ilegal en el corregimiento de Santiago Pérez, cerca del río Saldaña”, anunció Matiz en su cuenta de X.

Agregó que los resultados representan una afectación superior a los 464 millones de pesos para las finanzas del Frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc. La mandataria también indicó que las intervenciones buscan debilitar las economías criminales que operan en esta zona del departamento y frenar la explotación ilegal de los recursos naturales.

“Defender el río Saldaña es defender la vida, el agua y el futuro de nuestras comunidades. Seguiremos trabajando sin descanso junto a la Fuerza Pública para golpear las economías criminales, proteger nuestros recursos naturales y sacar a estos criminales de nuestro territorio”, puntualizó en X.

Las autoridades mantienen las acciones contra las estructuras dedicadas a la extracción ilícita de oro y sus fuentes de financiación.