Investigan cuatro homicidios perpetrados durante el fin de semana en el Tolima

Las autoridades trabajan para esclarecer cuatro homicidios registrados en tres municipios del Tolima, durante el fin de semana. Estos hechos se suman a las cuatro muertes que dejó el atentado con explosivos atribuido a las disidencias de las Farc en Planadas, al sur del departamento.

Uno de los casos ocurrió en el municipio de Ataco, donde fue asesinado Rusberth Viana, un reconocido comerciante de la población.

Versiones iniciales señalan que hombres armados llegaron hasta su establecimiento comercial y le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado al Hospital Nuestra Señora de Lourdes, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Entretanto, se presentó un doble homicidio en el municipio de El Guamo. Las víctimas fueron identificadas como Brayan Vásquez y Hugo Alexis Chamorro. Ambos fueron atacados con arma de fuego en el sector de la calle 13 con carrera 13, en el barrio Santa Ana.

A estos hechos se suma el homicidio de Cristian David Tapiero Loaiza, ocurrido en Melgar. El hombre fue atacado con arma de fuego, y, aunque fue trasladado a un centro asistencial, murió por la gravedad de las lesiones. Dentro de las investigaciones evalúan si este caso tiene alguna relación con el microtráfico, hecho que aún no es confirmado.

Este panorama de violencia se presenta en medio de la emergencia registrada en Planadas, donde un atentado con explosivos durante la noche del domingo dejó cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de dos meses; 18 heridos y afectaciones en 177 viviendas, según el balance entregado por las autoridades departamentales.

Mientras avanzan las investigaciones por los homicidios registrados en Ataco, El Guamo y Melgar, las autoridades también mantienen las acciones para esclarecer el ataque en Planadas que fue atribuido al frente Gerónimo Galeano de las disidencias.