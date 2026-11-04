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04 nov 2026 Actualizado 11:50

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Contraloría General de la República en Santander trabaja “a media marcha”

Hubo varias renuncias en el organismo de control fiscal en el departamento; de momento no hay colegiatura.

Sede la Contraloría General de la República en Bucaramanga

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Una serie de renuncias tiene a la seccional de la Contraloría General de la República en Santander trabajando “a media marcha”.

Caracol Radio conoció que salió del organismo de control fiscal al gerente regional, Luis Fernando Bueno quien estaba en el cargo cubriendo la licencia de maternidad de la titular Gina Marcela Romo Silva.

También fueron aceptadas las renuncias de los tres contralores provinciales que hacen parte de la colegiatura de la gerencia regional.

Son ellos Édgar Fernando Pérez; Sergio Antonio Rueda y Héctor Fabián Pérez Boada.

Con la salida de los tres funcionarios no hay posibilidades de que se presenten ponencias y se refrenden los resultados de las investigaciones de responsabilidad fiscal que efectúan los auditores.

Juan Carlos Ordóñez

Juan Carlos Ordóñez

Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....

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