Contraloría General de la República en Santander trabaja “a media marcha”

Sede la Contraloría General de la República en Bucaramanga

Bucaramanga

Una serie de renuncias tiene a la seccional de la Contraloría General de la República en Santander trabajando “a media marcha”.

Caracol Radio conoció que salió del organismo de control fiscal al gerente regional, Luis Fernando Bueno quien estaba en el cargo cubriendo la licencia de maternidad de la titular Gina Marcela Romo Silva.

También fueron aceptadas las renuncias de los tres contralores provinciales que hacen parte de la colegiatura de la gerencia regional.

Son ellos Édgar Fernando Pérez; Sergio Antonio Rueda y Héctor Fabián Pérez Boada.

Con la salida de los tres funcionarios no hay posibilidades de que se presenten ponencias y se refrenden los resultados de las investigaciones de responsabilidad fiscal que efectúan los auditores.