Asesinan a subintendente de la Policía al intentar frustrar presunto hurto en El Difícil, Magdalena

Un subintendente de la Policía Nacional murió este martes 3 de noviembre tras resultar herido con arma de fuego durante un presunto intento de hurto a una entidad bancaria en el municipio de El Difícil, Magdalena.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:15 de la tarde en el barrio Centro, a la altura de la calle 8 con carrera 15, donde funcionan las instalaciones del Banco Agrario.

De acuerdo con el reporte preliminar, el uniformado habría intentado impedir la acción delictiva y, en medio de los hechos, fue impactado con un arma de fuego. Aunque fue trasladado a un centro médico, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como el subintendente Ángel de Jesús Arrieta Ruiz, quien se encontraba adscrito a la Estación de Policía de Curumaní, en el departamento del Cesar, desde el 7 de abril de 2026.

Según la información institucional, el uniformado estaba disfrutando de un permiso de tres días, comprendido entre el 2 y el 4 de noviembre, cuando ocurrió el ataque.

Arrieta Ruiz tenía una trayectoria de 16 años y nueve meses de servicio en la Policía Nacional. Dentro de sus responsabilidades, se desempeñaba como encargado del control del armerillo.

Las circunstancias del homicidio son materia de investigación. Las autoridades buscan establecer cómo se desarrolló el presunto intento de hurto, quiénes estarían detrás del ataque y si los responsables lograron escapar del lugar.