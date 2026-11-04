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04 nov 2026 Actualizado 02:00

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Búsqueda de menor desaparecido en el río Magdalena se extiende a varias playas del Atlántico

El menor de 13 años desapareció el 31 de octubre debajo del antiguo puente Pumarejo.

Búsqueda de menor desaparecido en el río Magdalena se extiende a las playas del Atlántico. Foto: Defensa Civil.

Búsqueda de menor desaparecido en el río Magdalena se extiende a las playas del Atlántico. Foto: Defensa Civil.

Búsqueda de menor desaparecido en el río Magdalena se extiende a las playas del Atlántico. Foto: Defensa Civil.
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Organismos de socorro extienden la búsqueda del menor de 13 años desaparecido en el río Magdalena hacia varias playas del departamento, como Santa Verónica.

Así lo indicó el Mayor Néstor Rodríguez, director de la Defensa Civil en el Atlántico, quien manifestó que la búsqueda está siendo apoyada por Guardacostas.

Según la información entregada, el adolescente desapareció cuando se bañaba con varios amigos en el río Magdalena debajo del antiguo puente Pumarejo.

Asimismo, indicó que la búsqueda del menor se mantiene.

Efraín Miguel Hernández

Comunicador Social

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