Suspenden clases presenciales en Ibagué y municipios del Tolima tras sismo de esta madrugada

La emergencia registrada durante la madrugada de este martes 3 de noviembre, con epicentro en el municipio de Chaparral, llevó a las autoridades educativas del Tolima a adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

En Ibagué, la Alcaldía anunció la suspensión de las clases presenciales en las instituciones educativas oficiales de la ciudad. La decisión se tomó como medida preventiva mientras se evalúan las posibles afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico. Además, se recomendó a los colegios privados realizar las respectivas inspecciones de sus instalaciones antes de garantizar el regreso de los estudiantes.

“Acogiendo las recomendaciones de la Gobernación del Tolima, hemos decidido que las clases se desarrollen de manera virtual en instituciones educativas oficiales de Ibagué, mientras se adelantan las verificaciones y evaluaciones de sus estructuras para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo”, anunció la alcaldesa Johana Aranda a través de su cuenta de X.

Por su parte, la Secretaría de Educación del Tolima informó que también se suspenden las clases presenciales durante este martes 3 de noviembre en las instituciones educativas oficiales de los 46 municipios no certificados del departamento.

De acuerdo con la dependencia, las actividades académicas continuarán mediante la estrategia Escuela en Casa, a través del desarrollo de guías de aprendizaje o clases virtuales, según las posibilidades de cada institución.

Las medidas se adoptan luego del sismo de magnitud 5,6, registrado hacia las 4:13 de la mañana, con epicentro en Chaparral, que dejó una persona herida tras el colapso de un muro en ese municipio.

Las autoridades mantienen el seguimiento a la situación para identificar posibles daños en la infraestructura y determinar las condiciones de seguridad para el retorno a las actividades presenciales.