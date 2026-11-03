Reportan viviendas y locales afectados por sismo de 5.6 en Chaparral

Varias viviendas y establecimientos comerciales resultaron afectados tras el sismo de magnitud 5,6 registrado este martes 3 de noviembre, hacia las 4:13 de la madrugada, con epicentro en el municipio de Chaparral, al sur del departamento del Tolima.

De acuerdo con el primer balance entregado por Xavier Gutiérrez, coordinador municipal de Gestión del Riesgo, entre las afectaciones se reportó la caída de una pared en el barrio Divino Niño, daños en viviendas de las veredas Río Negro, Argentina, en el corregimiento de Las Hermosas, y Yaguara, en el corregimiento de Calarma. También se reportaron afectaciones en establecimientos comerciales del centro del municipio y en viviendas de los barrios Edén y Divino Niño.

“La comunidad nos hace un llamado para informarnos que en el barrio Divino Niño se da la caída de pared que afecta a dos personas de la tercera edad. Rápidamente Defensa Civil y el hospital San Juan Bautista llegan al sitio, intervienen y se desplazan con la persona afectada al hospital, en donde nos manifiestan que no hubo afectación grave sobre ella”, expresó Gutiérrez.

Tras el movimiento telúrico, los organismos de socorro activaron los protocolos de emergencia e iniciaron el seguimiento a través de las Juntas de Acción Comunal y los diferentes grupos de atención. El Cuerpo de Bomberos y personal del hospital municipal hicieron presencia en los puntos reportados para atender posibles emergencias.

Como parte de las acciones, durante la jornada se adelantarán visitas técnicas para evaluar las condiciones de las viviendas afectadas y establecer la magnitud de los daños. Asimismo, las autoridades mantienen comunicación con los rectores de las instituciones educativas para verificar posibles afectaciones en las sedes escolares y determinar sus condiciones de seguridad.

Los organismos de emergencia continúan con el monitoreo en la zona y hacen un llamado a la comunidad a mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales e informar oportunamente cualquier daño ocasionado por el sismo.