Sismo de esta madrugada en Chaparral deja una persona herida

Un fuerte sismo, de magnitud 5,5, registrado durante la madrugada y con epicentro entre Chaparral y Rioblanco, se sintió en varios municipios del Tolima. Desde las primeras horas, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo Departamental activó el seguimiento a través de la red de coordinadores municipales para conocer posibles afectaciones.

De acuerdo con los primeros reportes, la mayoría de los municipios no registra novedades de consideración. Sin embargo, en Chaparral se presentó el colapso de un muro que dejó una persona herida, quien recibe atención en el lugar por parte del Cuerpo de Bomberos y una ambulancia del hospital municipal.

De acuerdo a Luis Cárdenas, director de Gestión del Riesgo del Tolima “desde aproximadamente las 4:15 de la mañana estamos atentos a la situación, recibiendo los reportes de todos los municipios. La principal novedad está en Chaparral, donde tenemos una persona herida que está siendo atendida por los organismos de respuesta”.

También se han reportado réplicas y percepción del movimiento telúrico en municipios como Chaparral, Roncesvalles, Rioblanco, Cajamarca y San Antonio, entre otros. Los equipos continúan realizando un barrido de información para establecer si existen otras afectaciones.

La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo mantiene activo el monitoreo desde el Centro de Monitoreo y la Sala de Crisis, en articulación con los coordinadores municipales y los organismos de socorro, mientras avanza la consolidación de los reportes.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, seguir los protocolos de emergencia, revisar las condiciones de seguridad en sus viviendas y consultar únicamente los canales oficiales para conocer información actualizada.