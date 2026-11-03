Siempre será mi otra mitad: duro relato de Angie tras muerte de su hermana en accidente en Florida

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, Angie Ramírez Cetina, hermana de Ana María Cetina, una de las víctimas fatales del avión privado que se estrelló en Florida, relató con profunda tristeza el emotivo adiós con su familia antes de abordar el jet privado.

De acuerdo con la información oficial, el accidente dejó nueve muertos al estrellarse en el condado de Palm Beach. El impacto obligó a evacuar a unas 400 personas, en su mayoría hispanas.

Lea también: Una colombiana, entre las nueve víctimas del accidente de un jet privado en Florida

Ana María Cetina había emigrado a los Estados Unidos hace casi dos años junto a su madre en busca de mejores oportunidades. Se graduó como ingeniera biomédica de la Universidad ECCI en Colombia. Ante la complejidad de homolar su carrera profesional en el exterior, decidió trabajar como niñera.

“Para ella fue un poco difícil, pues, encontrar un trabajo allá, poder homologar la carrera de aquí allá. Es un poco complejo, entonces ella no se podía quedar quieta. Tenía que buscar un trabajo, tenía que buscar un ingreso y logró encontrar esto”, explicó su hermana.

“Ella era muy feliz con esa familia”

Ana María Cetina cuidaba a los hijos de una familia que residía en Aspen, Colorado, y ella vivía con su madre en Glenwood Springs. Según expresó su hermana: “Realmente, Ana María amaba esa familia, amaba a la señora Helen, a Adam, tanto a Charlie como a Emma. Los niños eran todo para ella. Ella era muy feliz con esa familia”.

Lea más: “Nos vamos a estrellar”: el último audio del Learjet que dejó nueve muertos en Florida

“Me hizo videollamada desde el aeropuerto”

Angie Ramírez detalló que este viaje correspondía a unas vacaciones familiares. El día previo al vuelo, Ana María Cetina compró regalos para su madre y su hermana, y luego preparó su equipaje junto al de los niños para salir temprano al día siguiente.

Antes de abordar, se comunicó por última vez con Angie. “Me hizo videollamada desde el aeropuerto, que estaba con los niños, estaba muy feliz. Me envió foto del avión. Yo le envié una foto de mi hijo, un video. Me dijo que lo viera apenas aterrizara. Y ya de ahí no supe más de ella”, recordó.

La noticia llegó a través de una llamada telefónica de las autoridades de Florida a la madre de Ana María Cetina, quien se encontraba en Bogotá. “Tenemos que esperar más información porque, pues, tampoco nos han brindado gran información o no sabemos mucho sobre el tema. Solo nos dicen que tenemos que esperar, que tenemos que esperar”, añadió.

Ana María Cetina contaba con el estatus legal de residente en Estados Unidos. “Mi hermana y yo éramos inseparables. Realmente Ana María siempre va a ser mi otra mitad”, manifestó Angie Ramirez.

Escuche la entrevista en 6AM W de Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 07:32 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: