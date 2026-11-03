Santander aprobó $137 millones en recompensas a ciudadanos por información contra bandas criminales

La Gobernación de Santander aprobó $137 millones en recompensas por información ciudadana que permitió realizar operativos contra bandas criminales.

La decisión fue tomada durante el Comité Territorial de Orden Público. Ahí se autorizó el pago por información que contribuyó a seis operaciones desarrolladas por la Policía Metropolitana de Bucaramanga y los departamentos de Policía de Santander y Magdalena Medio.

Uno de los resultados más importantes fue el esclarecimiento de ocho homicidios relacionados con la estructura delincuencial Los Rusos. En esa operación también se realizaron seis capturas y una imputación.

Las investigaciones permitieron, además, adelantar acciones contra las bandas conocidas como Los de Pichi y El Mesón, señaladas por las autoridades como grupos de delincuencia común organizada.

En el balance también aparece la captura de uno de los hombres más buscados en Santander por delitos sexuales.

Douglas Javier Arenas, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Santander, destacó la importancia de la información suministrada por los ciudadanos para avanzar en las investigaciones y obtener resultados contra estas organizaciones.

“Por su puesto, la invitación es para que la comunidad siga denunciando para contrarestar el detilo en todo el departamento”.