Organismos de socorro atienden afectaciones generadas por el sismo en edificaciones de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, entregó el reporte de las afectaciones que se registraron en la capital del Tolima luego del sismo de magnitud 5.6 registrado a las 4:13 de esta madrugada.

“El primero se ubica en el conjunto residencial Nuevo Milenio, en la calle 60. El segundo corresponde al edificio Altos de Santa Sofía, ubicado en la carrera Sexta con calle 36, donde se presentó el colapso de un muro”, dijo Humberto Leal.

El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué reveló que en el edificio Altos de Santa Sofía hay 48 unidades de apartamentos, en esta edificación ya se habían registrado afectaciones durante el sismo del pasado 10 de agosto, situación que había sido advertida ante la necesidad de realizar intervenciones en la estructura.

“Generamos la atención de dos puntos en la ciudad. Hacemos un llamado a los propietarios para que adelanten los arreglos necesarios, teniendo en cuenta que estas situaciones ya habían sido identificadas por nuestros profesionales”, afirmó Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.

Suspenden clases en los colegios públicos de Ibagué

En un mensaje publicado en su cuenta de X la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, anunció la suspensión temporal de las clases presenciales mientras se evalúan las sedes de las instituciones educativas. También se adelantarán revisiones en las edificaciones donde funciona la Administración Municipal.