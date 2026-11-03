Reducción en homicidios en el AMC reportan autoridades

Las cifras de homicidios a través del sicariato, una de las situaciones que más preocupa a los cucuteños / Foto Archivo

Cúcuta

Un disminución en el número de homicidios se ha presentado en las últimas horas en Cúcuta y los municipios del área metropolitana.

Las autoridades han extremado los controles para tratar de superar los problemas de orden público que se han venido presentando y que han alterado la tranquilidad de los ciudadanos, en las seis municipalidades que comprometen esta área.

Después del anuncio del gobierno nacional para adelantar la militarización de Cúcuta y zonas neurálgicas de la capital nortesantandereana se reporta una disminución en la comisión de delitos.

El sicariato uno de los factores que más afecta la tranquilidad de los cucuteños, obtuvo una disminución considerable pese a la masacre registrada en un establecimiento en el municipio de El Zulia.

Así mismo, en las últimas horas un hombre resultó baleado cerca al megacolegio de la Divina Pastora sobre el sector Jerónimo Uribe.

La presencia del gobierno nacional hoy prevé nuevas medidas para una ciudad afectada por la inseguridad reflejada en homicidios, terrorismo, extorsiones, narcotráfico, microtráfico, hurtos, entre otros.