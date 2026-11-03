Expectativa por visita presidencial en la frontera

Cúcuta

Gran expectativa genera en la ciudad de Cúcuta y el departamento de Norte de Santander la visita del presidente Abelardo de la Espriella quien llegará a revisar los problemas de orden público de la región y las respuestas de las autoridades.

El jefe de Estado llega en medio de un panorama de violencia registrado en las últimas horas como la ubicación de cilindros en la vía Ocaña-Catatumbo

El ataque con drones a una unidad militar en la zona rural del municipio de Tibú, en la vereda La Llana que dejó dos soldados heridos.

Además de una masacre registrada en un establecimiento en el área metropolitana de Cúcuta, sobre el municipio de El Zulia.

El presidente llegará con varios de sus ministros, y la atención esta concentrada en los anuncios que comprometerá la puesta en marcha del Grupo Esparta y la Unidad de Seguridad Urbana.