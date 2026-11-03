Protesta en Coosalud por demoras en trámites administrativos

Cúcuta

En medio de la profunda crisis en el sistema de salud que afecta a varias regiones del país, la sede de la EPS Coosalud en la avenida Gran Colombia en Cucuta, se convirtió este martes 3 de noviembre en el escenario de una protesta ciudadana.

Desde la madrugada, más de 40 usuarios se concentraron a las afueras de la entidad para exigir soluciones trámites administrativos que no han sido atendidos a pesar de las insistencias y tutelas falladas a favor de los usuarios.

La tensión escaló luego de que un paciente tomará la decisión de encadenarse desde las 3 de la mañana en la entrada principal para exigir la prótesis que necesita y evitar que el personal del establecimiento ingresara.

Entre los manifestantes se encuentra Francy Carrillo, hermana de un paciente en estado crítico, cuya vida depende un traslado a un centro asistencial de mayor complejidad.

“Hoy estamos protestando porque hace un mes nuestro familiar entró al hospital de Los Patios, luego lo remitieron a la Médico Quirúrgica y después a la Clínica San José, donde continúa sin que Coosalud autorice el traslado para otra ciudad… mi hermano no puede esperar porque tiene un sangrado interno que requiere transfusiones de sangre constantes, tenemos tutelas ganadas, pero pareciera que los jueces no sirven ni ningún ente de salud, por eso nos tocó venirnos a la calle a ver si nos escuchan”, relató en los micrófonos de Caracol Radio la familiar.

A la manifestación también se sumaron usuarios provenientes de municipios del Catatumbo, quienes deben viajar largas distancias para encontrarse con respuestas poco alentadoras.

“Yo vengo desde Tibú y llevo más de un año en este calvario, sufro de la próstata, ya estoy sondeado y no ha sido posible que me den la consulta con urología.. en la droguería me entregaron solo el acetaminofén y las otras dos medicinas no porque valían 75 mil pesos cada una, entonces me envían a clínicas en Cúcuta y cuando llego a la recepción me dicen que se les terminó el convenio”, denunció José del Carmen, otro de los afectados.

El punto más crítico de la jornada lo protagonizó Alfredo Contreras Álvarez, quién encadenado y expuesto al sol y al agua expuso la zozobra que vive por la falta de respuestas.

“Es una vergüenza para el país tener que llegar a esto, estoy peleando el cambio de una prótesis hace muchos años y me han llevado con puras mentiras, la que tengo me la dio Cafesalud hace 20 años y me tiene la pierna destrozada… Fui a la cita con el ortopedista, me trancaron las puertas, puse una tutela, metí un desacato y no hay respuesta, obligadamente me tocó encadenarme porque necesito mi prótesis”, denunció Alfredo.

Los usuarios advirtieron que mantendrán la protesta de manera indefinida hasta que haga presencia la Superintendencia Nacional de Salud o el Instituto Departamental de Salud, para que intervenga operativamente a la EPS y se entreguen las autorización médicas exigidas.