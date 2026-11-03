Comité intergremial espera acciones de la fuerza pública para responder a la inseguridad

Cúcuta

El Comité Intergremial en Norte de Santander se mostró optimista de las acciones que establezca el gobierno nacional para hacerle frente a la inseguridad de la región.

Los empresarios dijeron a Caracol Radio “para nosotros es muy importante que las medidas que deben aplicar las autoridades competentes se vean reflejadas en la disminución de los delitos de manera ostensible”.

El presidente de la agremiación Francisco Unda dijo a Caracol Radio “hay fenómenos asociados a la inseguridad que se ven reflejados en un descenso a la productividad y que conllevan una respuesta oportuna”.

“Para nadie es desconocido lo que pasa en el área metropolitana, la necesidad del esclarecimiento de los homicidios del periodista Cristian Herrera y del ex secretario de gobierno Miguel Castellanos que ameritan resultados”.

Finamente el dirigente gremial en nombre del comité intergremial ofreció su respaldo al gobierno nacional en el interés de recuperar la seguridad en esta zona del país, a través de varias estrategias que comprometen todo el trabajo de la fuerza pública.