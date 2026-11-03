Por las lluvias y el ahorro de agua, EPM anuncia otra semana sin racionamiento en Medellín

Medellín

Por segunda semana consecutiva, los habitantes de sectores del nororiente de Medellín afectados por las restricciones de agua podrán contar con el servicio de acueducto sin racionamientos programados asociados al abastecimiento.

Así lo anunció Empresas Públicas de Medellín tras evaluar las recientes lluvias, los pronósticos climáticos y el comportamiento de las fuentes que suministran el líquido.

La medida estará vigente entre el lunes 2 y el domingo 8 de noviembre, gracias a las condiciones favorables registradas en los últimos días. Sin embargo, la empresa aclaró que las reservas de agua todavía requieren un manejo cuidadoso para garantizar la estabilidad del suministro.

Uno de los factores determinantes en el seguimiento al sistema es el comportamiento del embalse de Piedras Blancas, una de las principales referencias para evaluar las condiciones de abastecimiento de la zona afectada.

A esto se suma el compromiso de los ciudadanos con el uso responsable del recurso. Según el balance más reciente de EPM, el 1 de noviembre los hogares de los sectores intervenidos alcanzaron un ahorro promedio de 94 litros por vivienda, superando la meta diaria establecida de 92 litros.

Asimismo, durante la última semana se registró un ahorro promedio de 56 litros por vivienda, una cifra que evidencia la contribución de los usuarios a la reducción del consumo.

Siguen evaluando las condiciones de los embalses

Aunque las lluvias recientes han contribuido a mejorar las condiciones de abastecimiento, EPM advirtió que todavía es necesario mantener las medidas preventivas y evitar el desperdicio de agua.

La empresa reiteró su llamado a los habitantes del nororiente de Medellín y de todo el Valle de Aburrá para continuar con las prácticas de ahorro, especialmente mientras se estabilizan las reservas.

El próximo lunes 9 de noviembre, EPM entregará un nuevo balance sobre las condiciones de las fuentes de abastecimiento y anunciará si se mantiene la suspensión de los racionamientos durante la siguiente semana.

En caso de presentarse cambios antes de esa fecha, la entidad informó que los comunicará oportunamente a través de sus canales oficiales.