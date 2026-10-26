Gracias a las lluvias y al ahorro, se levanta el razonamiento de agua en Medellín

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, junto con EPM, anunció la suspensión temporal del racionamiento de agua en las zonas Nororiental y Centrooriental. La medida fue posible gracias a las recientes lluvias, el ahorro de la comunidad y las maniobras operativas en el sistema de abastecimiento.

A pesar de la pausa en los cortes programados, el mandatario insistió en que no es una decisión definitiva. Por ello, hizo un llamado urgente a mantener el consumo responsable en todo el Valle de Aburrá mientras persistan los efectos del fenómeno de El Niño.

Avances en el ahorro y metas de consumo

En el sistema Piedras Blancas se logró frenar el consumo desmedido, alcanzando un ahorro de hasta 86 litros diarios por hogar. Sin embargo, las autoridades advirtieron que en las zonas sur y norte la ciudadanía aún está lejos de cumplir las metas fijadas.

En los embalses La Fe y Riogrande II, el ahorro apenas llega a 26 y 38 litros diarios, cuando la meta proyectada es de 70 litros por vivienda. Por esta razón, la campaña ¡Ahorra Sí! continuará activa para sensibilizar a los usuarios.

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Llamado metropolitano y canales de reporte

El alcalde instó a los habitantes de municipios como Bello, Envigado, Sabaneta e Itagüí a sumarse con rigor al ahorro de agua y energía. Se recomienda tomar duchas cortas, cerrar la llave durante el cepillado y revisar fugas en los hogares.

Para reportar usos inadecuados del recurso, la Alcaldía habilitó la línea 300 627 1585 o el 123. Asimismo, los ciudadanos pueden notificar fugas en la red de distribución directamente a EPM llamando al (604) 44 44 115.