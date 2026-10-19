Embalses alcanzaron el 87 % de la meta de ahorro de agua el pasado domingo en el Valle de Aburrá. Foto: EPM.

Medellín, Antioquia

Ante los efectos del fenómeno de El Niño sobre los caudales de las fuentes abastecedoras, Empresas Públicas de Medellín (EPM) reiteró el llamado a los habitantes del Valle de Aburrá. De acuerdo con el balance correspondiente al domingo 18 de octubre.

Los sistemas de abastecimiento de Piedras Blancas, La Fe y Riogrande II registraron diferentes niveles de avance frente a las metas diarias de ahorro por hogar. Aunque los resultados muestran progresos, todavía existen brechas que requieren el compromiso de la ciudadanía.

El sistema Piedras Blancas registró un ahorro de 80 litros por hogar al día, frente a una meta de 92 litros. Esto representa un cumplimiento del 87 %, con una diferencia de apenas 12 litros por hogar para alcanzar el objetivo establecido.

Este resultado lo ubica como el sistema con mayor avance entre los tres evaluados. Según EPM, la cifra contempla tanto el ahorro voluntario de los usuarios como el asociado a las interrupciones programadas del servicio. Piedras Blancas abastece las comunas Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, en Medellín.

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La Fe y Riogrande II mantienen brechas de ahorro

Por su parte, el embalse La Fe reportó un ahorro de 23 litros por hogar al día, frente a una meta de 70 litros. La cifra equivale al 32,9 % del objetivo y deja una diferencia de 47 litros por hogar. Este sistema abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín, por lo que el ahorro de los usuarios de estos territorios resulta fundamental para avanzar hacia la meta.

En el caso de Riogrande II, el ahorro alcanzó los 30 litros por hogar al día, frente a una meta de 70 litros. El resultado representa un cumplimiento del 42,9 %, con una brecha de 40 litros por hogar. Este sistema suministra agua a Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín.

Los resultados del 18 de octubre evidencian que los tres sistemas aún tienen camino por recorrer para alcanzar sus objetivos. Por ello, la participación de los hogares, las empresas y las instituciones será determinante para disminuir las brechas y contribuir al cuidado del agua en el Valle de Aburrá.