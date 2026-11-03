Policías asistieron el nacimiento de un bebé dentro de un taxi en Suba

Uniformados adscritos a la Estación de Policía Suba, brindaron atención a una mujer en situación de calle que se encontraba en trabajo de parto al interior de un taxi, en el sector de El Rincón.

Los hechos se registraron cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje y fueron alertados por la central de radio sobre la situación de una ciudadana en la carrera 100A. Al llegar al lugar, los policías fueron informados por la comunidad sobre la emergencia y actuaron para brindarle asistencia durante el nacimiento del bebé, que se produjo al interior del vehículo.

Ante esta situación, los uniformados priorizaron la atención de la madre y el recién nacido y los trasladaron de inmediato al Hospital de Suba, con el propósito de que recibieran atención médica especializada.

De acuerdo con el reporte inicial, la mujer llegó consciente al centro asistencial y el bebé se encontraba en buen estado de salud.