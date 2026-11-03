Pedro Araque asumió como director de gestión del riesgo de Santander

Bucaramanga

Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmaron que fue designado como nuevo director Pedro Luis Araque Murillo tras la renuncia de Eduard Sánchez a este cargo para aspirar a la gobernación del departamento.

Araque Murillo es ingeniero civil con especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción de la UIS, es oriundo del municipio de Charalá y tiene más de 10 años de experiencia en el sector público.

Venía de estar vinculado a esta misma oficina durante el gobierno de Juvenal Díaz Mateus como asesor técnico. En este cargo estuvo en procesos relacionados con maquinaria amarilla, formulación y ejecución de proyectos de inversión, obra pública y gestión contractual.