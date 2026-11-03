Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 nov 2026 Actualizado 18:14

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bucaramanga

Pedro Araque asumió como director de gestión del riesgo de Santander

Asume tras la renuncia de Eduard Sánchez quien aspirará a la gobernación de Santander.

Pedro Araque asumió como director de gestión del riesgo de Santander. Foto: Suministrada.

Pedro Araque asumió como director de gestión del riesgo de Santander. Foto: Suministrada.

Pedro Araque asumió como director de gestión del riesgo de Santander. Foto: Suministrada.
Bucaramanga
Añadir Caracol Radio en Google

Bucaramanga

Desde la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmaron que fue designado como nuevo director Pedro Luis Araque Murillo tras la renuncia de Eduard Sánchez a este cargo para aspirar a la gobernación del departamento.

Araque Murillo es ingeniero civil con especialización en Gerencia de Proyectos de Construcción de la UIS, es oriundo del municipio de Charalá y tiene más de 10 años de experiencia en el sector público.

Venía de estar vinculado a esta misma oficina durante el gobierno de Juvenal Díaz Mateus como asesor técnico. En este cargo estuvo en procesos relacionados con maquinaria amarilla, formulación y ejecución de proyectos de inversión, obra pública y gestión contractual.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado