Incomunicada Ocaña con el Catatumbo por presuntos explosivos en la vía

Norte de Santander

Dos hechos violentos se presentaron en las últimas horas en el municipio de Ocaña, la instalación de cilindros con explosivos y un millonario robo a una empresa embotelladora en esa población, al norte del departamento.

En la vía sobre la zona de acceso al Catatumbo, desconocidos abandonaron dos bombonas y una caja al parecer con explosivos en ese tramo vial, generando preocupación a los habitantes y especialmente a quienes se encuentran cerca del cementerio de esa localidad.

La alerta se generó para las autoridades militares y de policía nacional quienes generaron las medidas de prevención en torno al nivel de riesgo para los ciudadanos.

Sin embargo, los investigadores tratan de establecer si la situación de inseguridad que se generó sobre ese tramo al parecer estaría siendo utilizada para distraer a las autoridades y provocar un millonario robo en una empresa embotelladora de esa ciudad.

Se reveló que los trabajadores fueron amordazados, mientras los asaltantes se alzaron con el botín. Por ahora se desconoce la cuantía del hurto