Capturan a dos presuntos delincuentes y rescatan a dos secuestrados en zona rural del Caquetá

Neiva

Durante la intervención, los uniformados decomisaron un arsenal y diferentes elementos que, presuntamente, serían utilizados para actividades ilegales. Entre lo encontrado figuran un fusil Magnum con tres proveedores, dos pistolas, 39 cartuchos de distintos calibres, dos miras telescópicas y 51 millones de pesos en efectivo.

En el operativo se registró la captura de dos personas señaladas de participar en actividades delictivas y la liberación de dos ciudadanos que permanecían retenidos contra su voluntad. La acción militar representa un resultado importante en materia de seguridad para esta región del país.

El coronel Jhon Andrés Millán Ramírez, comandante del Batallón de Infantería, comentó que “fueron incautado tres drones con sus respectivos controles y repuestos, cuatro radios de comunicación, teléfonos celulares, antenas, baterías y 14 tarjetas SIM. Además, fueron halladas prendas tácticas, pasamontañas, cantimploras y otros elementos de intendencia”.

El procedimiento tuvo lugar en la vereda Bombay, jurisdicción rural del municipio de Milán, donde tropas de Infantería Liviana N.º 35 Héroes del Güepí, sorprendieron en flagrancia a los dos presuntos implicados y consiguieron poner a salvo a las personas que estaban privadas de la libertad.