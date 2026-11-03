Colegio Médico Colombiano rechaza ataque en Planadas y denuncia violación a la Misión Médica

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El Colegio Médico Colombiano rechazó categóricamente el ataque violento ocurrido en el municipio de Planadas, Tolima, que dejó cuatro civiles muertos, entre ellos una bebé de apenas dos meses de nacida, y varias personas heridas.

La organización expresó su indignación y solidaridad con las víctimas y sus familias, y señaló que estos hechos obligaron a declarar la alerta roja hospitalaria en la zona.

El Colegio Médico recordó que las instituciones de salud, los hospitales y el personal sanitario deben permanecer al margen de cualquier confrontación armada, política o territorial, debido a su carácter neutral y a su misión exclusivamente humanitaria y asistencial.

Asimismo, advirtió que cualquier ataque contra la población civil, la infraestructura hospitalaria o la Misión Médica constituye una grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario, los derechos humanos y las normas nacionales que protegen la prestación de los servicios de salud.

La organización hizo un llamado a todos los actores armados para que respeten la vida, la neutralidad del personal sanitario y la integridad de las instituciones médicas en todo el territorio nacional.