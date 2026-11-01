Policía atribuyó a disidencias atentado que dejó un policía muerto y seis personas heridas en Huila

El director de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, responsabilizó a las disidencias de las Farc por el atentado terrorista ocurrido en Algeciras, Huila, que dejó asesinado al patrullero Julián Esmith Castaño López, dos uniformados heridos y cuatro civiles lesionados. El oficial señaló que las investigaciones se concentran en establecer la participación de las estructuras armadas ilegales que delinquen en esta zona del departamento.

El ataque ocurrió hacia las 11:49 de la noche del sábado 31 de octubre, cuando policías adelantaban actividades de registro y control en la zona urbana del municipio. Según la información preliminar, los responsables activaron un artefacto explosivo que habría sido acondicionado en una motocicleta.

Tras el atentado, el general Barrera Peña encabezó un consejo de seguridad con autoridades civiles, militares y policiales para coordinar acciones operativas y fortalecer las estrategias de vigilancia, inteligencia e investigación criminal en Algeciras.

El director también supervisó el trabajo de los equipos especializados de Investigación Criminal, Inteligencia Policial y Antiexplosivos, que adelantan la recolección de pruebas para identificar, ubicar y capturar a los responsables del ataque.

Posteriormente, visitó en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva a los dos policías heridos, conoció su estado de salud y expresó sus condolencias a los familiares del patrullero asesinado.

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