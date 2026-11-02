Rehabilitaron vía en el Urabá antioqueño que quedó afectada por el terremoto de Panamá

Turbo, Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció la rehabilitación de un tramo de la vía que comunica al municipio de Turbo con el corregimiento de Nuevo Antioquia, en el Urabá antioqueño, luego de las afectaciones que sufrió el corredor vial tras el terremoto registrado en Panamá.

Los trabajos, ejecutados a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres permitieron intervenir 800 metros lineales de carretera, donde se habían presentado grietas y deformaciones del terreno que comprometían las condiciones de movilidad.

Según las autoridades departamentales, con estas obras se recuperó el tránsito por este corredor, utilizado por aproximadamente 15 mil personas de la región.

“Buscamos devolver la movilidad y garantizar la seguridad de alrededor de 15 mil habitantes del corregimiento de Nuevo Antioquia y sus veredas aledañas. Después del sismo que ocurrió en Panamá, por una acción de diapiros de lodo se presentaron afectaciones en esta vía”, indicó Vanessa Paredes, directora del DAGRAN.

Otros detalles

Para atender la emergencia, el Dagran desplegó maquinaria amarilla y un equipo de profesionales encargados de acompañar técnicamente las intervenciones.

Las labores incluyeron la renivelación del terreno mediante bulldozer, trabajos de compactación con motoniveladora y vibrocompactador, además de la instalación de material de afirmado en los sectores donde se habían identificado las mayores afectaciones.

Uno de los componentes principales de la intervención fue el manejo de las aguas superficiales y de los nacimientos de agua presentes en la zona, debido a su incidencia en las condiciones de estabilidad del terreno. Para ello, se adecuaron canales de drenaje, se instalaron tuberías de PVC y se construyeron filtros con rocas de gran tamaño, con el fin de permitir la circulación del agua por debajo de la carretera.

Asimismo, se mejoró la superficie de la vía mediante la conformación de pendientes que facilitan la evacuación de las aguas lluvias hacia cunetas y canales, buscando reducir el riesgo de nuevas afectaciones.

La Gobernación explicó que las obras no solo estuvieron orientadas a recuperar la movilidad, sino también a mejorar las condiciones de seguridad de quienes utilizan diariamente esta carretera.

El Dagran señaló que continuará adelantando acciones de gestión del riesgo en diferentes municipios de Antioquia, especialmente en sectores donde las condiciones del terreno puedan representar una amenaza para las comunidades.