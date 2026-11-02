Capturan a joven reincidente armado en el centro de Bogotá, ocultaba una granada en su ropa

Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá capturaron en flagrancia a un hombre por el presunto delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.

El procedimiento se llevó a cabo por parte de los uniformados adscritos a la Reacción Bancaria, momentos en los que se encontraban realizando labores de patrullaje por el sector de la carrera 12 con calle 13.

Allí, requirieron a un ciudadano que, al notar la presencia policial, tomó una actitud evasiva e intentó cambiar de rumbo. Tras abordarlo para practicarle un registro a personas, los policías le hallaron camuflada en sus prendas de vestir una granada de fragmentación.

Luego, el capturado de 20 años de edad, junto con el artefacto explosivo incautado, fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

Es de resaltar que esta persona registra antecedentes por los delitos de violencia intrafamiliar y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.