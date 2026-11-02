“Planadas se encuentra de luto”: alcalde Juan Camilo Hueje rechaza atentado terrorista

Tolima

Un atentado terrorista en el municipio de Planadas, Tolima deja 4 personas muertas y por lo menos 20 heridas. Las disidencias de las Farc habrían usado drones con explosivos y una volqueta desde la que lanzaron cilindros cargados de explosivos, uno de ellos cayó sobre la zona de farmacia del hospital.

A las 9:45 de la noche la tranquilidad en la que se encontraba el municipio de Planadas, ubicado al sur del Tolima, fue destruida por las detonaciones de cilindros bomba que fueron lanzados desde una volqueta que fue ubicada a las afueras del municipio, a la vez según la población civil también habrían usado drones que, con explosivos resultaron impactando varias viviendas. El ataque sería atribuido a uno de los frentes de las disidencias de las Farc que opera en esta zona del departamento.

Según Juan Camilo Hueje, alcalde de Planadas, los explosivos lanzados cayeron sobre las instalaciones de la farmacia del hospital e impactaron viviendas de los barrios Simón Bolívar, Ciudad Jardín y el Aeropuerto. El saldo 4 personas muertas entre ellas una menor de dos meses de nacida.

“Fueron varias las explosiones que se sintieron cerca a la base militar, allí en esta zona tenemos las instalaciones del hospital de manera transitoria por la construcción del nuevo. Uno de los artefactos cayó sobre el sector de la farmacia, eso generó un incendio lo que nos obligó a evacuar a los pacientes que se encontraban recluidos”, dijo Juan Camilo Hueje.

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Los heridos de gravedad fueron trasladados a la ciudad de Ibagué, otros fueron atendidos en la sede de la institución educativa Domingo Sabio, por otra parte, las personas que perdieron sus viviendas fueron reubicadas en la caseta comunal del barrio 9 de febrero.

“Según información de las autoridades, se encontró una volqueta en la entrada del municipio con dirección hacia la base militar, al parecer esta volqueta venía cargada con cilindros, pero también la comunidad pudo observar drones que sobrevolaron nuestro municipio”, resaltó el alcalde de Planadas.

Se espera que técnicos antiexplosivos adelanten la revisión de los cilindros que habrían quedado sin detonar en la zona. A la vez que se despliegue una investigación para esclarecer los hechos sucedidos en la noche del domingo primero de noviembre.

En su cuenta de X la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, aseguró que lo ocurrido en el municipio de Planadas es de extrema gravedad. “Un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia. Atentar contra la población civil y poner en riesgo la vida de nuestros soldados y de las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar”.

Las autoridades a nivel departamental adelantarán un consejo de seguridad en el que se definan nuevas medidas de orden público en esta zona de departamento que vive una situación compleja por la acción de las disidencias de las Farc.