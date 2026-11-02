Once buses de TransMilenio fueron vandalizados durante celebración de Halloween en Bogotá

Por medio de un comunicado, TransMilenio lamentó y rechazó la vandalización de once buses zonales del sistema durante la más reciente celebración de Halloween.

“Este tipo de actos que afectan los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público de la ciudad”, aseguraron.

De acuerdo con la entidad, los buses fueron afectados con daños menores, como grafitis y daños en espejos, ventanas y cableados.

“Una vez conocidas las novedades, se realizaron coordinaciones con las autoridades locales para asistencia; posteriormente, los buses fueron retirados temporalmente de la operación y trasladados a sus patios talleres correspondientes para adelantar las labores de limpieza y recuperación necesarias”, agregaron.

Por último, TransMilenio hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar y proteger el sistema, que presta un servicio esencial a millones de personas en Bogotá.

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