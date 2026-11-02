No hay justificación para tanta barbarie: procurador, Gregorio Elijach, por atentado en Planadas

Tolima

En su cuenta de X el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó con el atentado terrorista perpetrado en el municipio de Planadas, Tolima, que dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses.

“¡No hay justificación alguna para tanta barbarie! El terrorismo no puede arrodillar a Colombia ni seguir arrebatándole la vida a nuestra gente. Exigimos acciones inmediatas, resultados contundentes y que los autores de este crimen sean llevados ante la justicia”, dijo el procurador, Gregorio Elijach.

Los explosivos lanzados desde una volqueta y drones cayeron sobre las instalaciones de la farmacia del hospital e impactaron viviendas de los barrios Simón Bolívar, Ciudad Jardín y el Aeropuerto lo que ocasionó una grave emergencia en esta población del sur del departamento.

“La vida de los colombianos se respeta y se protege. Expreso mi solidaridad con las familias de las víctimas e insto a las autoridades a garantizar la seguridad de la población de este municipio”, puntualizó el procurador.

Los heridos de gravedad fueron trasladados a la ciudad de Ibagué, otros fueron atendidos en la sede de la institución educativa Domingo Sabio, por otra parte, las personas que perdieron sus viviendas fueron reubicadas en la caseta comunal del barrio 9 de febrero.

Las autoridades a nivel departamental adelantan un consejo de seguridad en el que se definan nuevas medidas de orden público en esta zona de departamento que vive una situación compleja por la acción de las disidencias de las Farc.