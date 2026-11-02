Entre lágrimas un habitante de Planadas, Tolima pide apoyo tras atentado que dejó 4 muertos

Tolima

En redes sociales circula el testimonio de José Perdomo, habitante del municipio de Planadas, Tolima, quien en medio del llanto relató el dolor que genera el atentado terrorista perpetrado por parte de las disidencias de las Farc que dejó como saldo 4 personas muertas y 17 heridas.

“Pude presenciar con mis ojos como estos artefactos caen sobre una vivienda y acaban con una familia, sino que también como acaban con la ilusión de tantas personas con niños, este es un atentado contra la población civil”, dijo José Perdomo.

El líder social de esta población ubicada al sur del Tolima, sostuvo que algunos de los explosivos cayeron cerca a la base militar, el impacto más fuerte fue sobre una vivienda ubicada en el barrio Jardín lo que desató el caos.

“Logramos sacar a las personas con sus cuerpos destrozados, muy triste, siento uno impotencia como las familias mientras descansan y el terrorismo acaba la ilusión, Planadas está de luto”, sostuvo.

Por otra parte, sostuvo que el municipio se encuentra sin señal de celular lo que dificultó poder pedir apoyo al momento del atentado “Hacemos un S.O.S. para el municipio, se requiere apoyo para el hospital, apoyo en materia de seguridad. Además, se acaba la vida de una familia”.

Finalmente, sostuvo que el municipio de Planadas esta de luto y la población está con el corazón partido “Da impotencia, se necesita apoyo urgente de las autoridades a nivel departamental”.