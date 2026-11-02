Infringen el Derecho Internacional Humanitario: Defensora del Pueblo sobre atentado en Planadas

Tolima

En un mensaje en su cuenta de X, la defensora del Pueblo, Iris Valencia, rechazó el atentado ocurrido en el municipio de Planadas, Tolima que dejó por lo menos 17 personas heridas y al menos 4 muertas. Entre las víctimas fatales se encuentra una bebe. El ataque que iba dirigido a la base militar de esta población afectó parte de la sede del hospital y viviendas de la población civil.

“Estos hechos infringen el Derecho Internacional Humanitario. Se presentan en un contexto advertido en la Alerta Temprana 016 de 2022, debido a la disputa entre las disidencias de Mordisco (llamado EMC) y la Segunda Marquetalia”, denuncio la defensora del Pueblo.

Además, advirtió que la situación de violencia en el sur del Tolima ha evolucionado negativamente por la expansión de la extracción ilícita de minerales especialmente en el municipio de Ataco, donde se han presentado hechos graves también en los últimos días.

“El contexto explica, pero jamás permitirá justificar el sufrimiento del sur de departamento, motivado por la ambición alrededor de las economías ilegales. La alcaldía y gobernación requerirán nuestro apoyo para atender las víctimas y las pérdidas que tuvieron, reconstruir el hospital y contar con medicamentos, debido a la destrucción de la farmacia”, destacó la defensora del Pueblo, Iris Valencia.