Neiva reportó 193 comparendos y 73 vehículos inmovilizados durante operativo de Halloween

Neiva

Un amplio dispositivo de seguridad y control se desarrolló en Neiva durante la noche del 31 de octubre y la madrugada del primero de noviembre. El operativo contó con la participación de la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y diferentes dependencias de la Administración Municipal, que desplegaron todas sus capacidades

Se instalaron puestos de control en sectores del norte, sur y oriente de la capital huilense, con el propósito de prevenir alteraciones del orden público, controlar la movilidad y garantizar la convivencia ciudadana. Esta estrategia, sirvió para que los desmanes no fueran de grandes proporciones en la ciudad.

Edna Johana Cruz, secretaria de movilidad, comento que “dos motocicletas habrían colisionado, los involucrados se retiraron del lugar con los vehículos, mientras los afectados fueron trasladados a un centro asistencial. Una de las víctimas falleció horas después. Una de las personas presuntamente que participaban en una caravana de portaba un brazalete del INPEC”.

En materia de resultados operativos, las autoridades impusieron 193 órdenes de comparendo e inmovilizaron 71 motocicletas y dos automóviles. Aunque se presentaron algunas concentraciones de motociclistas, la presencia institucional permitió evitar las caravanas masivas que habían sido convocadas.