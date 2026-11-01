Director de la Policía Nacional encabezó operativo de seguridad en Algeciras tras ataque terrorista

Hemos venido hasta acá para decirles a nuestros policías, no están solos. Foto policía Huila.

Neiva

El director general de la Policía Nacional, mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, se trasladó hasta Algeciras, Huila, para ponerse al frente de las medidas de seguridad adoptadas tras el atentado terrorista registrado la noche del sábado 31 de octubre. El hecho dejó como saldo un patrullero muerto, dos policías heridos y cuatro civiles lesionados.

La detonación acabó con la vida del patrullero Julián Esmith Castaño López y causó heridas a otros uniformados y ciudadanos. Ante esta situación, el alto mando policial adelantó un consejo de seguridad con autoridades municipales, representantes militares y comandantes de las unidades que operan en la zona.

El Mayor General, director de la policía Nacional, visito a sus hombres en el Huila, dejando un mensaje contundente, “hemos venido hasta acá para decirles a nuestros policías, no están solos, decirles a nuestros policías que están acompañados de su fuerza pública, que la población de Algeciras tiene una fuerza pública, que los respalda y los cuida”.

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Posteriormente, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña visitó en el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva a los dos policías lesionados, para conocer su evolución médica y expresarles el respaldo de la institución. También manifestó sus condolencias a los familiares del patrullero fallecido y reiteró el acompañamiento a las víctimas.