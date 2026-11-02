Ministerio de Salud rechaza ataque con explosivos contra la misión médica en Planadas, Tolima

Tolima

En un comunicado a la opinión pública el Ministerio de Salud y Protección Social rechazó el atentado terrorista perpetrado por las disidencias de las Farc en el que uno de los artefactos impactó contra la zona de farmacia de la sede del hospital del municipio de Planadas, Tolima. El saldo de este atentado terrorista es de 4 muertos y 17 heridos.

Según el Ministerio de Salud, el ataque con explosivos obligó a evacuar un espacio donde se prestaban servicios médicos y a habilitar un lugar alternativo para atender a los heridos, mientras las autoridades territoriales continúan verificando el balance definitivo de víctimas y daños.

“Es inaceptable que la violencia siga cobrando vidas y poniendo en riesgo la atención médica de las comunidades. Ningún trabajador de la salud debería tener que arriesgar su vida para salvar la de otros. La Misión Médica debe ser respetada y protegida en todo momento”, afirmó la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga.

La misión médica cuenta con protección del Derecho Internacional Humanitario

Desde el Ministerio de Salud recordaron que el personal sanitario, las instalaciones médicas, las ambulancias y los equipos destinados a la atención de pacientes cuentan con protección especial en el marco del Derecho Internacional Humanitario, conforme a los Convenios de Ginebra y el Protocolo Adicional II. En Colombia, la Resolución 4481 de 2012 adopta el Manual de Misión Médica.

“Nuestra prioridad es que ninguna persona se quede sin atención por causa de la violencia. Estamos acompañando a las autoridades territoriales y hacemos un llamado a respetar el carácter humanitario, neutral e imparcial de la Misión Médica. Proteger al personal sanitario es proteger la vida de toda una comunidad”, resaltó la ministra.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud expresaron su solidaridad con las familias de las víctimas, las personas heridas y la comunidad de Planadas, y reiteró su reconocimiento a los profesionales de la salud que continúan atendiendo esta emergencia.