Perú, Ecuador, Chile y Costa Rica se apartan del acuerdo internacional que prohíbe caza de tiburones

Perú, Ecuador, Chile y Costa Rica han dado la espalda a un acuerdo internacional relacionado con la prohibición de la caza de cinco especies de tiburones zorro y martillo

Perú, Ecuador, Chile y Costa Rica han dejado de apoyar un acuerdo internacional relacionado con la prohibición de la caza de cinco especies de tiburones zorro y martillo, grupos marinos que actualmente se encuentran en amenaza de extinción.

¿Cuál es la postura de los cuatro países?

Desde junio de 2026, la medida establecida por la Convención sobre las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) indica la restricción en la captura de estas especies, además de la reducción significativa de sus amenazas y la protección de sus ecosistemas.

La decisión de estos cuatro países representa reducciones sobre los esfuerzos internacionales de conservación, en el que Perú se opuso a la prohibición de la captura de las cinco especies de tiburón zorro y martillo, mientras que Chile, Ecuador y Costa Rica presentaron su reserva para las tres especies de tiburón zorro.

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Tráfico de fauna marina

En el mes de octubre el Ministerio de Ambiente de Perú incautó 41 toneladas de aletas de tiburón en dos almacenes de Inversiones Lamarqocha S.A.C, al detectar irregularidades documentales y especies no declaradas. Esto deja en evidencia la magnitud del tráfico de fauna marina ilegal en el país, el nulo control internacional de conservación y la poca protección sobre estas especies.

Cabe destacar que los tiburones cumplen un papel fundamental como depredadores y su desaparición puede alterar el equilibrio de toda la cadena alimentaria.

El Ministerio Público incautó 41 toneladas de aletas de tiburón de los almacenes de Lamarqocha Inversiones S.A.C, una de las principales exportadoras del Perú (Foto: obtenida por Mongabay Latam) Ampliar El Ministerio Público incautó 41 toneladas de aletas de tiburón de los almacenes de Lamarqocha Inversiones S.A.C, una de las principales exportadoras del Perú (Foto: obtenida por Mongabay Latam) Cerrar

Por otra parte, a mitad de marzo de 2026, en Ecuador se realizó una investigación por la revista científica Frontiers, en la que se identificó que el 47.42 % de las muestras de pescado en mercados ecuatorianos contenían carne de tiburón vendida bajo nombres falsos, como por ejemplo el “corvina”.

Por medio de una prueba de técnica biológica molecular conocida como “reacción en cadena de la polimerasa” o PCR por sus siglas en inglés, se analizaron pequeños fragmentos de ADN, dando como resultado cuatro especies de tiburón: el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) y el tiburón martillo (Sphyrna zygaena), clasificados en alerta roja por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), además del tiburón zorro (Alopias pelagicus) y la tintorera (Prionace glauca).

Con estos resultados, el estudio propone la implementación de un sistema de monitoreo con herramientas genéticas y campañas de educación pública, con el fin de proteger y conservar estas especies marinas amenazadas y garantizar la seguridad alimentaria en el territorio ecuatoriano.

La investigadora Gabriela Pozo extrayendo ADN de las muestras obtenidas de los mercados. (Foto: cortesía USFQ) Ampliar La investigadora Gabriela Pozo extrayendo ADN de las muestras obtenidas de los mercados. (Foto: cortesía USFQ) Cerrar

Caso similar ocurrió en Costa Rica. Cuando una investigación realizada por el Centro de Rescate de Especies Marinas Amenazadas (CREMA) advirtió sobre el traslado ilegal de 12.6 toneladas de aletas de tiburones provenientes de Nicaragua entre 2023 y 2024, en la que habrían participado las autoridades bajo la figura de “reexplotación”.

Sin tener en cuenta un mandato de la Corte Suprema del país en la que ordena tratar al tiburón martillo como un animal de vida silvestre en peligro crítico y no como una especie comercial.

Randall Arauz, biólogo y referente en la conservación de especies marinas de CREMA, explicó cómo estas actuaciones han impactado en los tiburones martillo, además de reducir su población a nivel mundial.

“Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sus poblaciones han disminuido en un 95 % y hasta 98 % en algunas regiones del mundo, y lo triste es que a pesar de esta situación reconocida por las instituciones internacionales, se siguen pescando y se siguen exportando las aletas”, comentó el biólogo.

En Costa Rica se ha mantenido la pesca comercial de especies de tiburones, pese a ser considerados vida silvestre. (Foto: Mica Stacey) Ampliar En Costa Rica se ha mantenido la pesca comercial de especies de tiburones, pese a ser considerados vida silvestre. (Foto: Mica Stacey) Cerrar

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Consumo de tiburones en peligro de extinción

En Chile, el 80 % de los tiburones costeros que se venden en los mercados por apenas 1.5 dólares el kilo, además de estar ocultos bajo nombres como “albacorilla” o “tollos”. Por lo que, la falta de regulación estatal permite que estos tiburones se pesquen sin cuotas, pese a su importancia para los ecosistemas marinos y su clasificación en peligro de extinción.

Estas especies de tiburones costeros en Chile, cobran gran importancia, porque su captura se da en condiciones en las que ni siquiera han alcanzado un nivel juvenil de reproducción.

Los doctores Carlos Bustamante y Carolina Vargas de la Facultad de Ciencias del Mar y Recursos Biológicos de la Universidad de Antofagasta de Chile, han investigado el estado de estas especies de tiburones costeros. Según explicó la doctora Carolina Vargas, la captura representa una amenaza directa que afecta la supervivencia de estas especies.

“Cuando el 80 % de los ejemplares que llegan al mercado son individuos inmaduros, estamos frente a una señal muy clara de sobreexplotación. Son animales demasiado jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de reproducirse”, señala la investigadora, en un estudio realizado por la Universidad de Antofagasta.

Desde el 2014 al 2024 se han reducido drásticamente las cifras de desembarque de estos tiburones costeros, pasando de 243 a 23 toneladas. Lo que genera una advertencia directa sobre la nula regulación existente en el país.

Las cuatro especies de tollos costeros reportadas en Chile. Foto: cortesía Programa de Conservación de tiburones en Chile Ampliar Las cuatro especies de tollos costeros reportadas en Chile. Foto: cortesía Programa de Conservación de tiburones en Chile Cerrar

Mayor protección a cinco especies de tiburones

La Convención sobre las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) es un tratado internacional que promueve la cooperación transfronteriza entre países, con el objetivo de proteger a las especies migratorias, conservar sus hábitats y salvaguardar las rutas que emplean durante sus desplazamientos.

En este caso de las cinco especies de tiburones utilizados en los cuatro países como parte de actividades marinas, fueron incluidos en la COP15 en el Apéndice I de la CMS, en un nivel de protección más bajo que no prohíbe la pesca, pero obliga a los países parte a establecer medidas de gestión para garantizar que cualquier captura, uso o comercio sea sostenible, legal y regulado.

Sin embargo, un análisis estadístico sobre estas regiones demostró que las especies capturadas están en vía de extinción, por lo que “esas especies amenazadas requieren sí o sí la cooperación de todos los países del área de distribución y esas especies no pueden ser extraídas”, mencionó Jessica Galvez-Durand, especialista ambiental.

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