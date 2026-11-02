Decretan ley seca en Totoró tras ataque de las disidencias a la estación de Policía

Totoró, Cauca- La Alcaldía de Totoró adoptó medidas especiales de seguridad luego del hostigamiento perpetrado por las disidencias de las Farc contra la estación de Policía y los enfrentamientos registrados con la Fuerza Pública.

La acción armada se presentó durante la tarde del domingo y generó momentos de tensión entre los habitantes, quienes nuevamente quedaron en medio del fuego cruzado. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales.

En medio del hostigamiento, el mismo grupo armado también instaló un cilindro sobre la vía que comunica a Totoró con Popayán y dejó panfletos alusivos a esa estructura ilegal, situación que obligó a activar protocolos de seguridad.

El alcalde Jorge Luis Pizo Andela confirmó que la administración municipal tomó medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población y evitar nuevas alteraciones del orden público.

Mediante el Decreto 071 del 1 de noviembre de 2026, quedó prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio municipal desde las 6:00 de la tarde de este domingo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 2 de noviembre.

La administración municipal rechazó los hechos de violencia e hizo un llamado a la comunidad para mantener la calma y atender las recomendaciones de las autoridades.

Entre tanto, Ejército y Policía mantienen operaciones en la zona para prevenir nuevas acciones armadas en este municipio del oriente del Cauca.