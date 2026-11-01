Voraz incendio arrasó dos apartamentos en el barrio Pueblo Nuevo de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, entregó detalles del incendio estructural que se registró en la noche del sábado 31 de octubre que dejó dos apartamentos y un local comercial que afectados en el barrio Pueblo Nuevo.

Según Leal, a la carrera Sexta con calle Once arribaron 12 unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos que atendieron la emergencia evitando que el fuego pasara a otras edificaciones, logrando sofocar las llamas, pero un saldo lamentable de pérdidas materiales para las familias residentes en esta vivienda.

“El incendio ocasionó afectaciones en un establecimiento comercial y dos viviendas que hacen parte de una misma estructura. Lamentablemente, durante la emergencia también falleció un canino”, dijo Humberto Leal.

Durante la jornada de este domingo la Dirección de Gestión del Riesgo adelanta la evaluación de los daños y el análisis de las condiciones de la estructura, con el propósito de determinar las afectaciones y establecer las ayudas que requieren las familias damnificadas.

“Desde la Dirección de Gestión del Riesgo ya se adelanta el análisis de la estructura y la evaluación de los daños, para definir las ayudas que requieran las familias afectadas”, indicó Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo.

Las causas del incendio son materia de investigación y verificación por parte de las autoridades competentes.

Recomendaciones para prevenir incendios:

- No encender ni dejar veladoras o elementos con llama abierta sin supervisión.

- Revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y el estado de los equipos.

- Evitar dejar celulares y otros dispositivos cargando durante la noche, especialmente sobre camas, colchones o almohadas.

- Desconectar los equipos eléctricos que no estén en uso.

Ante cualquier emergencia, la comunidad puede comunicarse a la línea 119 del Cuerpo Oficial de Bomberos o al 123 de la Policía Nacional.