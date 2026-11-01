Ibagué será sede del Concurso Nacional Cacao de Oro del 18 al 19 de noviembre

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Juan Camilo García, secretario de Desarrollo Agropecuario del Tolima, confirmó que el departamento será sede del Concurso Nacional Cacao de Oro el próximo 18 y 19 de noviembre.

Se espera que en esta edición 2026 participen 98 organizaciones de 17 departamentos. El Tolima presentó 20 muestras, la cifra más alta entre los territorios participantes. Luego de un proceso de evaluación mediante catación de licor de cacao, 45 muestras fueron seleccionadas como finalistas.

“El Tolima es finalista en el gran Concurso Nacional Cacao de Oro. Esta iniciativa reconoce la calidad que desde la Secretaría de Desarrollo Agropecuario queremos promocionar”, señaló el funcionario, quien también destacó la articulación institucional que hizo posible que Ibagué fuera elegida como sede nacional.

Por el departamento, la organización finalista es la Asociación Asosanpredro, del municipio de Armero Guayabal, que representará al presidente departamento en la competencia nacional.

La selección de Ibagué como sede hace parte de la articulación entre la Red de Cacaoteros, la Gobernación del Tolima, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Ibagué.

El Tolima busca crear la escuela regional del cacao

Desde la Gobernación del Tolima se proyecta la creación de la primera Escuela Regional del Cacao, que será institucionalizada ante la Asamblea Departamental, con el acompañamiento de los diputados.

“Estamos buscando renovar nuevas siembras, fortalecer los procesos de poscosecha y la comercialización internacional”, afirmó el funcionario de la Gobernación del Tolima.

Dato: el departamento cuenta con 27 municipios cacaoteros, 375.781 hectáreas con aptitud alta para el cultivo y 13.950 hectáreas sembradas. De estas, 1.802 hectáreas corresponden al área cosechada.

En el departamento cuenta con cerca de 5 mil productores que cosechan 3.732 toneladas de cacao en grano, lo que refleja la importancia de este renglón para la economía rural y el sustento de las familias campesinas.