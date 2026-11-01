Daniel Barbosa, un médico veterinario que lucha por el tiro con arco en el Tolima

Tolima

En diálogo con Caracol Radio, Daniel Barbosa, entrenador del club de tiro con arco Black Arrow, se refirió a la necesidad que tiene el departamento del Tolima de tener la liga de este deporte para que los talentos que hay en la región puedan participar en Juegos Nacionales.

“Es un deporte individual, pero también grupal, Colombia es potencia en tiro con arco, tenemos la mejor arquera del mundo que es Sara López de Pereira, pero también a Pablo Gómez que es el sexto mejor arquero del mundo”, dijo Daniel Barbosa.

Los buenos resultados obtenidos en torneos nacionales han llevado a que cada día más personas practiquen este deporte, pero hay una dificultad, en el departamento la falta de la Liga de Tiro con Arco no les permite participar en algunos torneos.

“Nosotros empezamos el proceso para crear la liga, se requiere un proceso de masificación, algo que ya hicimos, ahora estamos con Indeportes trabajando para sacarla adelante, aunque se han presentado inconvenientes”, afirmó el entrenador.

En el departamento existen tres clubes con reconocimiento deportivo vigente que es uno de los requisitos fundamentales para poder avanzar con la creación de la liga.

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“El deporte me encanta, pero yo soy médico veterinario, solo viajo a Ibagué a dar las clases, pero eso sí, tenemos unos resultados importantes, tenemos deportistas con mucho talento que están perdiendo procesos de selección Colombia por la falta de la liga”, destacó Daniel Barbosa.

Finalmente, hizo un llamado a las directivas de Indeportes Tolima para que se respalde el proceso de la creación de la liga de tiro con arco para reconocer el trabajo de cada uno de los deportistas y las familias que le han apostado a este a esta disciplina, pero que hoy ven como sus hijos no pueden participar de Juegos Nacionales por la falta de este requisito.

Dato: en el último torneo realizado en Cali los deportistas tolimenses obtuvieron varias medallas que demuestran el talento que hay en la región para el tiro con arco.