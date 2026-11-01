Un hombre murió y otros dos quedaron heridos tras desplome de un árbol en fiestas de Santo Domingo

Un persona murió y otras dos quedaron heridas tras el desplome de un árbol en Santo Domingo, Antioquia. Foto: Cortesía.

Santo Domingo, Antioquia

Una persona murió y otras dos resultaron heridas luego de que un árbol de gran tamaño cayera repentinamente en el parque principal de Santo Domingo, en el Nordeste de Antioquia, durante la noche del 31 de octubre, cuando habitantes y visitantes disfrutaban de las tradicionales Fiestas del Chalán y la Ganadería.

La caída del árbol provocó momentos de angustia entre los asistentes y comerciantes del sector, quienes presenciaron el accidente que terminó con la vida de un reconocido habitante de la localidad.

El árbol tenía un riesgo de desplome

De acuerdo con la Administración Municipal, ya se venían adelantando actuaciones administrativas relacionadas con el ejemplar, teniendo en cuenta los diagnósticos ambientales realizados con anterioridad.

El alcalde de Santo Domingo, Fabio Ignacio Mira Valencia, reconoció que las autoridades municipales habían identificado, durante el último año, que el árbol presentaba un riesgo bajo de desplome.

“Cornare y el Jardín Botánico le han hecho un análisis a los árboles del parque. En el 2024 se emitió un concepto donde se decía que este árbol estaba bueno. No obstante, se le hizo otro seguimiento y se emitió un concepto este mismo año donde se decía que estaba en riesgo bajo de volcamiento. Son cosas fortuitas, cosas que se nos salen a nosotros de las manos, pero reitero mi respaldo y mi cariño y solidaridad con esta familia”, indicó el alcalde.

Por su parte, la Alcaldía lamentó el fallecimiento del ciudadano y expresó sus condolencias a sus familiares, al tiempo que manifestó su disposición de brindar acompañamiento institucional a las personas afectadas.

Entretanto, las autoridades competentes avanzan en el esclarecimiento de las circunstancias del hecho, mientras se espera conocer la evolución del estado de salud de las dos personas que resultaron lesionadas.

La tragedia ha causado consternación en Santo Domingo, donde una jornada de celebración tradicional terminó convertida en un hecho lamentable que enluta al municipio.