Decretan toque de queda y ley seca en el municipio de Ataco, Tolima

Tolima

La compleja situación de orden público que vive el municipio de Ataco, Tolima llevó a las autoridades locales a implementar medidas de seguridad con el fin de salvaguardar la vida de los habitantes de esta población ubicada al sur del departamento.

Son 11 los homicidios ocurridos en menos de dos semanas en la zona rural de los municipios de Ataco y Chaparral, situación que según la Procuraduría debe ser atendida de inmediato por parte de las autoridades regionales por los riesgos que esto representa para la población civil.

Precisamente, la Alcaldía de Atacó, Tolima, decretó toque de queda en todo en la zona urbana y rural de esta población durante las noches del sábado 31 de octubre, del domingo 1 de noviembre y del lunes 2 de noviembre de 2026, entre las 7:00 p.m. y las 07:00 a.m. del día siguiente. “En consecuencia, durante esta franja queda restringida la circulación y permanencia de personas en vías, espacios públicos y lugares abiertos al público”.

Además, se prohíbe el expendio, la distribución y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos de comercio, tiendas, espacios públicos y lugares abiertos al público hasta las 7 a.m. del martes 3 de noviembre.

Finalmente, durante la vigencia de este decreto se suspende la realización de fiestas, conciertos, eventos, celebraciones, concentraciones y demás reuniones de carácter público, así como las de carácter privado que se realicen en lugares abiertos al público en esta población.

En el municipio de Ataco, Tolima siete mineros artesanales que retornaban de sus actividades diarias el pasado domingo 25 de octubre fueron retenidos por parte de miembros del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, en el lugar de los hechos fueron asesinados dos personas entre ellas una menor de 16 años. Durante la semana se han encontrado los cuerpos de la totalidad de las personas retenidas con signos de violencia.