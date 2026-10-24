Medellín avanza en la construcción de sede del Escudo de las Américas

Medellín, Antioquia

El anuncio fue realizado por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga durante un recorrido por las instalaciones del Centro de Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto para la Ciudadanía (C5i), en el denominado Pentágono de la Seguridad.

En la visita participaron el ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, y representantes de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Durante la jornada se presentaron las capacidades que tendrá el complejo para coordinar operaciones de inteligencia, hacer seguimiento a las estructuras criminales y fortalecer la cooperación internacional.

“Hay una decisión y un entendimiento claro: el crimen que combatimos es transnacional”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez, quien sostuvo que las organizaciones dedicadas al narcotráfico, la explotación ilegal y el tráfico de oro deben ser combatidas mediante acciones coordinadas entre las autoridades.

¿Cómo operará la coalición contra carteles desde Medellín?

Según la información entregada por la Alcaldía, en el C5i funcionará un Centro de Fusión Interagencial y Transnacional, concebido para facilitar la coordinación entre las autoridades colombianas y agencias estadounidenses como el FBI, la DEA y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

La plataforma permitirá fortalecer el intercambio de inteligencia, identificar objetivos criminales de alto valor, rastrear conexiones internacionales y seguir los movimientos financieros de las organizaciones delincuenciales. El propósito también será detectar operaciones de lavado de activos y afectar las finanzas de las estructuras criminales.

“Esa lucha incluye inteligencia, seguimiento a temas de blanqueo de capitales y el análisis financiero alrededor del lavado de activos, porque hay que golpear las finanzas de las estructuras criminales y lo vamos a hacer de una forma articulada”, señaló Gutiérrez.

El centro tendrá capacidad para albergar policías judiciales, fiscales y personal de inteligencia, con el objetivo de integrar información y facilitar el trabajo conjunto frente a redes criminales que operan en distintos países.

Estados Unidos impulsará una alianza con 19 países

El ministro de Defensa, el general en retiro Jorge Eduardo Mora, confirmó que Medellín fue seleccionada como sede de la iniciativa hemisférica. Según explicó, la coalición pretende reunir a 19 países de la región para coordinar esfuerzos contra las organizaciones criminales transnacionales.

“Medellín ha sido seleccionada como la sede en el A3C, la Coalición contra Carteles de Las Américas, que es la gran iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos para unir a 19 países del hemisferio occidental”, expresó Mora.

El ministro agregó que la cooperación entre los países será determinante para enfrentar las redes criminales. “Solo la unión, la coordinación, la cohesión y los esfuerzos integrados de los países para atacar el crimen transnacional, nos van a permitir organizar un escudo para defender el hemisferio, la región, Colombia y, obviamente, a la hermosa ciudad de Medellín”, afirmó.

La iniciativa contempla una articulación entre organismos de seguridad e inteligencia para compartir información y coordinar acciones contra estructuras que participan en actividades ilícitas más allá de las fronteras nacionales.

C5i: inversión de $205.000 millones y entrega en 2027

El Centro de Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto para la Ciudadanía registra un avance de obra del 44 %, según los datos entregados por la Administración Distrital. El proyecto cuenta con una inversión superior a los 205.000 millones de pesos y ha generado 544 empleos.

La entrega del complejo está proyectada para mayo de 2027. Una vez entre en operación, integrará herramientas de inteligencia artificial, análisis de grandes volúmenes de datos —Big Data—, videovigilancia inteligente y operación con drones.

La infraestructura busca centralizar capacidades tecnológicas y facilitar la coordinación de distintas entidades. En ese espacio se integraría el componente de cooperación internacional anunciado con la A3C.

Alcaldía reporta más de mil capturas de integrantes de estructuras criminales

La Administración Distrital destacó los resultados que atribuye a su estrategia de seguridad. Según las cifras divulgadas, entre 2024 y 2026 fueron capturados 1.073 integrantes de estructuras criminales, incluidos 46 señalados como cabecillas.

La Alcaldía también mencionó las extradiciones de alias El Menor y alias El Mono, vinculados a la estructura criminal conocida como Los Chivos, así como la instalación en Medellín de una sede de Interpol, que la Administración identifica como la primera ubicada en una ciudad colombiana distinta de Bogotá.

En materia de delitos relacionados con la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, la Administración reportó que entre 2024 y 2026 fueron capturados 35 extranjeros y condenados 12 por estos delitos.

Con la designación de Medellín como sede de la A3C, la ciudad busca integrar el trabajo de sus autoridades con agencias internacionales para combatir redes criminales transnacionales. La puesta en marcha de las capacidades del C5i dependerá de la culminación de las obras y de la articulación operativa entre las instituciones participantes.