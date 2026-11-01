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01 nov 2026 Actualizado 10:41

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Alarma en Algeciras, Huila, por explosión de artefacto en motocicleta deja varios heridos

Tres policías y varios civiles habrían resultado afectados tras la detonación registrada en plena zona rosa.

Este nuevo hecho de violencia mantiene en alerta a los habitantes. Foto Relacionada.

Este nuevo hecho de violencia mantiene en alerta a los habitantes. Foto Relacionada.

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Momentos de angustia se registraron en el municipio de Algeciras, Huila, luego de una fuerte explosión que habría sido ocasionada por un artefacto instalado en una motocicleta. La detonación ocurrió en inmediaciones de la entrada al municipio, frente al estadero Las Palmitas, en zona rosa del municipio.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el hecho habría dejado tres integrantes de la Policía Nacional heridos, además de varias personas civiles que resultaron afectadas. Al parecer, la explosión se produjo cuando los uniformados adelantaban actividades de vigilancia y control.

La detonación generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar, teniendo en cuenta que, al momento del estallido, había ciudadanos transitando por el sector y personas en establecimientos comerciales cercanos.

Este nuevo hecho de violencia mantiene en alerta a los habitantes de Algeciras, especialmente por el riesgo que representa para la población civil. Las autoridades investigan de los hechos y buscan a los responsables.

José Lisardo Moreno Ramírez

José Lisardo Moreno Ramírez

Periodista de la ciudad de Neiva, ganador del premio de periodismo Reynaldo Matiz en dos ocasiones ...

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