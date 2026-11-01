Alarma en Algeciras, Huila, por explosión de artefacto en motocicleta deja varios heridos

Neiva

Momentos de angustia se registraron en el municipio de Algeciras, Huila, luego de una fuerte explosión que habría sido ocasionada por un artefacto instalado en una motocicleta. La detonación ocurrió en inmediaciones de la entrada al municipio, frente al estadero Las Palmitas, en zona rosa del municipio.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, el hecho habría dejado tres integrantes de la Policía Nacional heridos, además de varias personas civiles que resultaron afectadas. Al parecer, la explosión se produjo cuando los uniformados adelantaban actividades de vigilancia y control.

La detonación generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar, teniendo en cuenta que, al momento del estallido, había ciudadanos transitando por el sector y personas en establecimientos comerciales cercanos.

Este nuevo hecho de violencia mantiene en alerta a los habitantes de Algeciras, especialmente por el riesgo que representa para la población civil. Las autoridades investigan de los hechos y buscan a los responsables.