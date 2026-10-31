Neiva y Pitalito reunirán a los comunales del Huila para celebrar su día y exaltar su labor social

Neiva

Neiva y Pitalito serán los puntos de encuentro para conmemorar el Día de la Acción Comunal en el Huila, una jornada dedicada a destacar el compromiso de hombres y mujeres que, desde sus barrios y veredas, promueven iniciativas en favor del desarrollo social y comunitario.

La programación, respaldada por el gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y coordinada por el Instituto Departamental de Acción Comunal del Huila (IDACO), se cumplirá el viernes 27 de noviembre en Neiva y el sábado 28 en Pitalito. Durante estas fechas se desarrollarán actividades de integración, reconocimiento e intercambio de experiencias entre los organismos comunales.

El gerente de IDACO Huila, Manuel Córdoba Trujillo, invitó a los presidentes, líderes, lideresas y demás integrantes de las Juntas de Acción Comunal a vincularse a esta celebración. Señaló que “el propósito es destacar la vocación de servicio, el liderazgo y el trabajo permanente de quienes contribuyen a mejorar las condiciones de vida de sus comunidades”.

La entidad informó que los interesados en participar deberán diligenciar previamente el formulario de inscripción dispuesto para esta actividad. Asimismo, reiteró el llamado a los organismos comunales de los diferentes municipios para sumarse a estos encuentros, fortalecer los espacios de participación y continuar promoviendo el trabajo colectivo en los territorios.