EE. UU. alerta sobre posible atentado con numerosas víctimas en un parque de Moscú

La embajada de Estados Unidos en Rusia afirmó este sábado haber alertado a Rusia sobre un posible atentado en Moscú este mismo día.

La legación diplomática dijo estar “al corriente de una amenaza creíble de un atentado con numerosas víctimas (...) en la Reserva-Museo de Tsarítsino, en Moscú”.

“El gobierno de Estados Unidos coordina su respuesta con las autoridades rusas competentes”, indicó la embajada, que insta a los ciudadanos a evitar este lugar cultural, un palacio de la época imperial situado en un gran parque en el sur de Moscú.“

La parte estadounidense nos ha comunicado información sobre la preparación de un atentado en Moscú (...) Se llevan a cabo las operaciones necesarias”, señaló el Servicio Federal de Seguridad (FSB) a la agencia TASS.

Según el canal ruso de Telegram Baza, considerado cercano a la policía, el parque estaba cerrado al final del sábado y solo se permitían “las salidas”.

Las fuerzas del orden estaban desplegadas en el lugar. Rusia ha sido blanco de múltiples atentados en los últimos treinta años, especialmente en Moscú y en el Cáucaso ruso. En marzo de 2024, el ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) contra el Crocus City Hall, cerca de Moscú, causó 150 muertos y más de 600 heridos, el peor atentado en Rusia en casi 20 años.

La embajada estadounidense había advertido poco antes de planes de atentados contra actos multitudinarios.

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